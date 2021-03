První a třetí oddělení se po obědě schází ve svých družinách, aby v odpočinkové chvilce si mohli přečíst pohádku od Zdeňka Milera o Krtkovi. První oddělení si přečetlo pohádku Krtek a sněhulák a třetí oddělení Jak krtek ke kalhotkám přišel. Po přečtení jsme si přiblížili život Zdeňka Milera, popovídali si o jeho knihách. Kromě různých dílů Krtečka jsme si připomněli i Cvrčka, Štěňátko, ale i ilustrace O veselé mašince, Cesty formana Šejtročka, Kubulu a Kubu Kubikolu, Pohádkového dědečka.

Třetí oddělení pak pokračovalo v další činnosti Krtečkova odpoledne. Naším dalším úkolem bylo skládání obrázku jako puzzle na čas. Ten jsme zaznamenávali a pak vyhodnocovali v bodování jednotlivců. Druhým úkolem bylo odpovídat na 15 otázek v podobě kvízu o dílu Zdeňka Milera. Po skončení jsme si vyměnili odpovědi se svým sousedem a vyhodnotili. Body opět zapsali do bodování. Třetí úkol jsme plnili venku, neboť bylo krásné sluneční počasí. V prostoru našeho působení jsme hledali 11 karet s hrdinou knihy Zdeňka Milera. Pokusili jsme se pojmenovat hrdinu obrázku, který by měl stejný počet písmen, jako bylo čárek pod obrázkem. Vždy jedno políčko bylo červeně zabarvené a tam jsme si vepsali písmeno, které hledali. Nakonec jsme zjistili, že tajenka ukrývá jméno slavné osobnosti, kterým byl Zdeněk Miler. Odpoledne s Krtečkem jsme si opravdu užili a nyní již jen vyhodnocení. Jak to dopadlo? 1. místo – Zuzana Nosková – 20 bodů, 2. místo – Erik Koubík – 18 bodů, 3. Místo – Daniel Černý – 15 bodů. Blahopřejeme a malá odměna patří všem zúčastněným.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí