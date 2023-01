FOTO: Tady bude nový prezident vítat hosty, jmenovat generály a pořádat večeře

Děti z 2. oddělení taky na medvědy předem vzpomínaly, nezapomněly ani na Vojtu. Vrátili jsme se trochu do minulosti a připomněli si, co všechno kluci s panem Chaloupkou zažili a jak se vůbec dostali k nám na Městskou horu. Kromě toho i větší děti trochu veršovaly. Medvědům své odpoledne věnovaly i děti z kroužku „dovedných ručiček“. Ty si vyráběly zápichy do květináče jako ploché loutky Kuby a Matěje. Když bylo hotovo, každá skupinka nám zahrála krátký dramatický výstup.

A dne 13. ledna. po skončení výuky, odchází naše oddělení na Městskou horu. Kluci, těšte se, za nedlouho jsme u Vás. Netrvalo dlouho a my se postupně scházíme na Městské hoře, abychom společně s našimi kluky oslavili jejich 23. narozeniny. Tentokrát však bez pana Chaloupky, ale kluci opět dostali dorty, šlehačku, ale i nějaké to ovoce. Na jejich tvářích vidíme, že jsou zde spokojení a jsou šťastní z toho, že za nimi chodíme. Chvíli jsme zde pobyli a náhle začíná pršet. A tak se všichni vracíme zpět do družiny. Kluci, nebojte se, my za Vámi zase přijdeme.

Medvědi (Veverušáci, 2. skupina)

Medvídci pochodují sem a tam,

známí jsou všem i nám.

Máme je moc rádi,

jsou to naši kamarádi.

Jmenují se Kuba, Matěj,

navštěvujeme je každým rokem.

Narozky s nimi slavíme,

při tom se dobře bavíme.

Dobrůtky jim nosíme,

dortíky pečeme,

všichni se na ně těšíme.

Štěstí, zdraví přejeme,

za rok se zas sejdeme.

Kávou se dá i malovat. Chtěli byste to zkusit? Máme pro vás krátký návod

Medvědí kluci (Veverušáci, 1. skupina)

Medvědí kluci u nás žijí,

Městská hora se pro ně mění.

Naši čtyřnozí chlupáči,

nezkazí žádnou legraci.

Na dětičky čekají,

a potom krásně žebrají.

Kuba, Matěj, to jsou páni,

od svítání do svítání.

Sladké mají nejradši,

to si radostí poskočí.

Každý je tu milujeme,

vždycky něco přineseme.

Jsou to kluci chlupatí,

kožich mají na paty.

Málo sněhu, ale hodně zábavy! Žáci ze Závodí si užili lyžařský kurz v Jizerkách

Méďové (Veverušáci, 4. skupina)

V Českém Krumlově se narodili,

s panem Chaloupkou chvíli žili.

A když trochu povyrostli,

na Městskou horu pak odešli.

Svoje dětství zde prožili,

na děti se přeci těšili.

23. narozeniny dnes slaví,

všichni jim proto přejí.

Dárečky jim přináší,

sladkosti je povznáší.

Piškoty a med milují,

dětem pak i děkují.

Přejeme jim štěstí, zdraví,

aby tu s námi byli do skonání.

My je přeci milujeme,

my za nimi zas přijdeme.

Ohňovec, outkovka nebo troudnatec. Podívejte se na zimní květy lesa

Méďové na kopci (Marie Mejstříková, Veverušáci)

Kuba a Matěj na Městské hoře bydlí,

s námi dětmi se často vidí.

Piškoty, dorty a dobroty v kapse se vždy najdou,

potom jim je dáme a oni zase odejdou.

S panem Chaloupkem si hrají,

sem tam si i povídají.

Dnes mají 23 let,

a tak už dlouho znají svět.

V Berouně je lidi znají,

a tak jim k narozeninám zazpívají.

Mají také dlouhý výběh,

a tak končí náš příběh.

Obrazem: Třpytivé a majestátní! Obdivujte České korunovační klenoty

Kuba s Matějem (Marie Mejstříková, Veverušáci)

Kuba s naším Matějem,

jsou cítit nátěrem.

Vzpomínají na Vojtu,

u narozeninového dortu.

Také na něj vzpomínáme,

při tom zdatně dospíváme.

Medvědy máme rádi,

i když jsme se před tím báli.

Jsou to naši miláčci,

vypadají chytrácky.

K narozeninám jim přejeme,

snad se všichni sejdeme.

Přišla celá družina,

ta početná skupina.

Na Závodí chodíme,

všechno se hned dozvíme.

Chaloupek je jejich táta,

prošli spolu spoustu bláta.

Pak už mu však vyrostli,

i se všemi chytrostmi.

Jsou to naši Berouňáci,

jako naši spolužáci.

Vše nejlepší přejeme,

tak jim to i řekneme.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun-Závod

Sražený byl nalezen v příkopě. Teď odborníci vlka Bublu vypustili do přírody