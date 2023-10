/FOTOGALERIE/ V sobotu 28. října TJ Sokol Komárov pořádá Sokolský běh republiky. Připojuje se tak k celostátní akci, která má přesah i do zahraničí.

TJ Sokol Komárov v sobotu 28. října pořádá Sokolský běh republiky. | Foto: se souhlasem TJ Sokol Komárov

Každoroční oslavu založení Československa a 28. října slaví Sokolové pohybem! První ročník nové tradice spatřil světlo světa v roce 2019 a měl instantní úspěch.

"Nyní máme za sebou čtyři ročníky oslav republiky pohybem a dále rosteme, naposledy nás bylo skoro 7 000 a rozběhali jsme 61 obcí včetně 8 v zahraničí. Přidejte se k nám a oslavte vznik republiky pohybem, nazdar 28. října," popisují hlavní pořadatelé Sokolského běhu republiky.

V Komárově se kromě hlavního závodu, který startuje ve 14 hodin od sokolovny, se konají také dětské závody. Ve 12.15 hodin startují děti do sedmi let a od 12.30 hodin vyběhnou děti od 8 do 14 let.

Hlavní závod měří 4,9 kilometru, pro děti je připravená trasa 1,1 kilometru.