Osobní trenér prozradí výhody cvičení venku v zimě!

Čtenář reportér





Chtěl by jsi cvičit, ale fitness centra jsou zavřená? To vůbec nemusí být problém! Venku tě to totiž může dokonce víc bavit a navíc ušetříš na permanentce do fitness centra.

Nikdy se nevzdávej, ale makej na sobě! foto: Martin Jánošík | Foto: Martin Jánošík