I když jsem fotografoval od školních let, považoval jsem se vždy jen za amatéra, který fotí dovolenou, děti a Vánoce. To se nezměnilo ani po nástupu do redakce jedněch pražských novin, kde se o obrazovou část článků staral redakční fotograf a mívali jsme k dispozici i řidiče s autem. Určitý zlom nastal tehdy, kdy jsem po letech začal spolupracovat s regionálním tiskem a bylo nutné se postarat i o doprovodný fotomateriál k textům. O dopravě na místo činu po vlastní ose nemluvě. Řeknete si: co na tom, namíříš foťák, cvakneš a máš to v cajku. Jenže, máš-li se soustředit na dění, případný rozhovor a ještě k tomu pohotově fotit tak, aby byl obrázek vypovídající a měl přijatelné technické parametry, není jen tak.

Fotograf Vladimír Rogl leta bydlel v Brandýsku na Kladensku, nedávno se přestěhoval do Brna. | Foto: Archiv Vladimíra Rogla

A najednou máš na krku trapasy, o kterých se ti ani nesnilo. To, že řediteli jedné školy z hlavy vyrůstají dvě mohutné snítky jmelí, který byly ve váze za ním a na obrázku silně připomínají parohy, je ještě maličkost. Daleko „zábavnější“ je situace, kdy člověk nestihne ten správný okamžik a mezitím co nastavuje hejblata na aparátu, aktéři odejdou ze scény. Hanba mne fackovala, když mne šéf uložil udělat reportáž na slavnosti významného slánského závodu v Hejtmanském dvoře, kde se měl mimo jiné předávat i šek starostovi města. Jelikož akce byla den před uzávěrkou, přidělili mi redakční „digitál“, který jsem tehdy držel poprvé v ruce. Zákonitě se stalo to, co je černou můrou fotoreportérů. Starosta převzal obří šek a odkráčel z pódia, aniž se mi podařilo stisknout spoušť. Po chvilce váhání jsem se osmělil, došel za starostou, který seděl s generálním ředitelem v salonku u kafe a požádal je o opakování slavnostního aktu. Oba pánové měli naštěstí pro moje trable pochopení a s jistým pobavením znovu zapózovali - byť už ne na pódiu.