Na přelomu letošního října a listopadu dosáhli žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové Martin Jiráka a Filip Strejc, kteří tvoří originální pěvecké duo MAFI, několika významných pěveckých úspěchů.

Filip Strejc. | Foto: Květuše Ernestová

Mladší Martin zvítězil 16. října v renomované Písňové soutěži Bohuslava Martinů, jež se konala v koncertních sálech Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy v Praze na Žižkově. Zisk 1. ceny mu umožnil si zazpívat v sobotu 13. listopadu v Sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze na Malé straně, dnes sídle Hudební a taneční akademie Praha. Martin také zvítězil v VII International Vocal Competition Slave Regina, která se uskutečnila pod záštitou vatikánské Pontifical Council for Culture v kazašské metropoli Nur-Sultanu o třetím říjnovém víkendu. K dalším jeho novým pěveckým úspěchům patří 2. cena v Music Universe, International Competition in the Field of Music Art, 2.cena z Grand Music Collection - Italia International Competition 2021 a vítězství v Sakura Blossom, International Online Festival of Arts v Kobe, hlavním městě prefektury Hjogo na ostrově Honšú v Japonsku.