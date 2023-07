/FOTOGALERIE/ Softballový červen je ve znamení Open pohárů, které pořádá Česká softballová asociace. Jsou to vrcholné turnaje jarní sezóny pro každou kategorii. A Piraně vyslaly do turnajů hned 5 svých týmů.

Piranhas tým u9. | Foto: Michaela Bendová

Pohárovou jízdu odstartovaly kadetky v Praze na Eagles v konkurenci 18 týmů. Odehrály 6 zápasů, 5 z nich vyhrály. Smolná prohra v jediném zápase je nepustila do bojů o medaile.

O týden později se pustili do boje o Pohár u13 žáci. Hrálo se v Praze na Joudrs a ten víkend dost pršelo – ale to klukům vůbec nevadilo. Turnaje se účastnilo 10 týmů, na kluky tak připadlo celkem 7 zápasů, z nichž 1 prohráli a pěti prošli jako nůž máslem. To je dostalo do finále, kde předvedli naprosto neuvěřitelnou hru, porazili velmi silného soupeře o jediný bod a získali tak zlatou medaili. A samozřejmě i Pohár.

V tomto víkendu se také konal v Roudnici nad Labem Open pohár kategorie u9, do kterého se zapojilo 9 týmů. I tady měly Piranhas své zástupce. Piraňátka odehrála 7 zápasů v poměru 3 prohry a 4 výhry, a domů si od Labe odvezla bronzové medaile.

Žákyně u13 hrály o pohár v Blansku poslední červnový víkend. Na akci se sjelo 15 týmů, obrovská konkurence. Ze sedmi zápasů holky pět vyhrály, ve finále podlehly se ctí silným soupeřkám a do Berouna přivezly stříbrné medaile.

Ve stejný víkend zabojoval na svém Poháru i poslední piraní tým, u11 mix. Ten vyrazil nejprve do Plzně, kde své soupeře totálně zválcoval (3 výhry ze 3 zápasů), druhý den pak přejel do Merklína, kde je čekaly poslední 2 zápasy. Výhra v prvním duelu je posunula do finále, kde ze začátku držely u11ky krok se soupeřem. Soupeř však prokázal větší herní zkušenosti a tak u11ky vezly domů také stříbro.

Stručně shrnuto: Piraně se zapojily do pěti Pohárových turnajů. Ze čtyř turnajů přivezly týmy cenné kovy. 1x zlato, 2x stříbro a 1x bronz. To je nejvíc ze všech klubů, které se Pohárů účastnily. A to stále nemají vlastní hřiště…

Michaela Bendová