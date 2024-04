/FOTO/ Ve dnech 18. - 21. dubna 2024 se uskutečnil na hřištích Eagles Praha mezinárodní softballový turnaj PONY League 2024, který je zároveň Evropskou kvalifikací na turnaj World Series v USA. Berounským softballistkám vyšel na jedničku.

Softballistky klubu Piranhas Beroun zaznamenaly na PONY League 2024 v Praze historický úspěch. | Foto: Michal Maryška

Turnaj byl určen pro dívky do 17 let a celkem se přihlásilo 13 softballových týmů z pěti evropských zemí (Česká republika, Holandsko, Itálie, Německo a Ukrajina). Družstvo Piranhas Beroun si na turnaji počínalo zcela suverénně. V základní skupině proti týmům z Itálie a Ukrajiny vyhrály Piraňky všechny čtyři zápasy poměrem 45:1. Ve čtvrtfinále přehrály jasně reprezentaci Ukrajiny 10:0. V semifinále si poradily s domácím favoritem a úřadujícím Mistrem ČR Eagles Praha 11:4 a ve finále zvítězily nad dlouhodobě nejlepším českým klubem Joudrs Praha 8:1.

Utkání Piranhas Beroun - Eagles Praha, únor 2024:

Zdroj: Youtube

Za zmínku stojí i to, že ze sedmi zápasů na turnaji měly hráčky Piranhas úctyhodné skóre 74:6! Zlatý úspěch na tomto prestižním klání podtrhla dvě individuální ocenění pro hráčky Piranhas Beroun. Nejlepší nadhazovačkou turnaje se stala Julie Malčeková z Králova Dvora a nejlepší pálkařkou turnaje byla vyhášena Adéla Jakubův z Berouna. Pro Piranhas Beroun se jedná o historicky první vítězství na velkém mezinárodním turnaji a hráčky klubu mají možnost se vydat v červenci letošního roku na světovou sérii do amerického Texasu. Evropské turnaje PONY League se hrají v Praze pravidelně od roku 2005 a ještě nikdy v historii se nestalo, že by tento turnaj vyhrál český tým, který nesídlí v Praze.