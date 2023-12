/FOTOGALERIE/ Slavnostní rozsvícení velikánského stromu by se dalo nazvat „slavností milého předvánočního setkání na návsi“. Nespočet vyznavačů této tradice zcela zaplnil rozlehlou a dobře nasvícenou stradonickou náves již od soumraku v sobotu 9.prosince.

Ve Stradonicích rozsvítili na návsi v sobotu 9.prosince vánoční strom. | Foto: Jan Lukeš

I přestože program je každým rokem podobný - přivítání návštěvníků paní starostkou nebo místostarostou, koleda zazpívaná muzikantem panem Klimentem a spojení kabelů zasloužilým po každé jiným stradonickým občanem. Na tuto chvilku rozsvícení se vždycky nejvíce těší děti, zvláště ty z Nižboru, které pak tradičně zpívají pásmo vánočních písní a koled.

Letos i s hudebním doprovodem – kytarou, bubínkem, cinkátky a nově s basou. Kdyby se přidaly ještě děti, co hrají na flétny a klávesy, byl by z nich celý školní orchestr. Pak už všichni rádi přijali pozvání k bohatě prostřenému dlouhému stolu, kde bylo obětavými a šikovnými stradonickými hospodyňkami připraveno skoro vše, na co kdo dostal chuť. Na čaj, kávu, pivko, grog, horkou čokoládu, svařák, cukroví, koláče, dortíky, špekáčka, na grilovanou klobásu s hořčicí.

Nezapomnělo se ani na charitu – výtěžek z prodeje maličkostí poputuje každoročně do domova opuštěných kočiček v Londýně. I letos zastupoval obvyklý betlém pár oveček v ohrádce. To nebyla poslední příjemná nabídka hostům. Tou další, se zvědavostí očekávanou, je vždycky nástup půvabných žen a dívek sdružených pod jménem „Plamínek“ v čele s hercem-komikem Romanem Skamene, rovněž občanem Stradonic.

V Nižboru září vánoční strom. Při jeho rozsvícení nechyběly koledy ani divadlo

Přivedl je ozdobené efektními parukami a dirigoval jejich efektní taneční kreaci, doprovázenou hudbou vážnou i moderní. Mohlo by se zdát, že to byl nejsilnější zážitek večera, pomyslná třešnička na dortu, ale byly toho večera ještě další, vyjádřené srdečným pozdravem a posvěcené objetím a políbením.

Bylo jich mnoho, hřejivých navzdory nepříjemném mrazu. Zážitků z milého setkání téměř každého s každým, samozřejmě sousedů, ale i místních s hosty vzdálenými. Vyprávělo se, vzpomínalo se, chlubilo se. Bylo čím – čerstvými miminky v kočárku, hodným zase vyšším školáčkem, novinkami v rodině (i sousedově). A slibovalo se, že nejpozději za rok, tady na návsi ve Stradonicích, se určitě rádi spolu zase uvidí.

Není pochyb o tom, že tato dlouholetá tradice je vítaná, prospěšná a v dnešní neklidné době i potřebná. Vřelý dík všem, kdo ji udržují a opět ji letos s nevšední pílí a obětavostí připravili. Panu Votrubovi a stradonickým hasičům, hospodyňkám, školáčkům z Nižbora, „Plamínku“ a panu Romanovi Skamene, panu Klimentovi a dalším místním občanům za skvěle vydařený večer.

