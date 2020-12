Po medvědí stezce za medvědy

Čtenář reportér





Ano, je to tak. Když se člověk na něco hodně těší, vždy pak nastane zklamání. My jsme se těšili na 14. října, kdy jsme jako první oddělení, měli vyrazit po medvědí stezce až na městskou horu za našimi večerníčkovými kamarády. A víte proč? To proto, že právě 12. října roku 2000 byl zahájen provoz našeho „medvědária“ na Městské hoře. Právě letos v říjnu jsme si tuto velkou událost připomínali, ale my prvňáci, jsme ještě nebyli na světě. To už je dlouhá doba. Proto i naši starší kamarádi, kteří si to též nepamatují, se dozvídali informace od pana Topinky z okresního archivu.

Po medvědí stezce za medvědy. | Foto: Květa Hrbáčková