/FOTOGALERIE/ Může být ve sklepě něco krásnějšího než baterie archivního vína? Věřte, že může. Docela jinou krásu spatříte v Nižboru ve sklepení pod školou. Kdo už se tam odvážil, viděl krásné obrazy a objevoval krásné maličké obyvatele Skřítečkova. Desítky půvabných postaviček tam vykukují ze svých pelíšků a provokují hádat, kterou známou pohádku připomínají. Do třetice všeho hezkého se tu pro veřejnost právě otvírá výstava výtvarných prací – obrázků, plastik, koláží a modelů s nejrůznějšími náměty – od něžných kvítků po žraloky a čerty.

Výstava bude k vidění od čtvrtka 22. června do pondělí 26. června vždy od 10 do 16.30 hodin. | Foto: Jan Lukeš

Užasnete, jakou to krásu dokážou vytvořit zdejší školáci v hodinách výtvarné výchovy. Kolik dětské fantazie a umu je v každém jejich výtvoru uloženo! Až Vás možná napadne tak tohle bych nedal nebo tenhle obrázek bych si koupil do obýváku. Snímky jsou z loňské výstavy, letošní úroda prací je stejně bohatá. Prozradím: Překvapí vás, co se dá hezkého vyrobit z nejrůznějších recyklátů. A ještě: Královnami výstavy jsou letos půvabně příšerné čarodějnice… To vše bude k vidění od čtvrtka 22. června do pondělí 26. června vždy od 10 do 16.30 hodin.

Už jste byli ve Skřítečkově? Pod nižborskou školou žije přes sto skřítků

Vypadá to, že nižborská škola je taková všestranná líheň talentů, bezpochyby zásluhou pedagogů, kteří je včas objeví, dál cvičí a vzdělávají. Úspěchy v četných soutěžích, hezký výpravný školní časopis, oblíbená vystoupení začínajících muzikantů, zpěvaček a tanečnic na besídkách, úspěch Talentiády a tato výstava neobyčejně krásných dětských prací to potvrzují.