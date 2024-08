Prázdniny se přehouply do druhé poloviny. Ano, je to tak. Letní prázdniny nám rychle ubíhají. Někteří mají již za sebou dovolené s rodiči, jiní jsou ještě na táborech, ale jde to velice rychle. Děti z PS Beroun – Závodí mají za sebou již dva běhy letních táborů, které se každoročně již po několika desítkách let konají na řece Střela, v obci Nebřeziny, okr. Plzeň – sever.

První běh započal hned po skončení školní výuky. Děti odnesly vysvědčení a hned druhý den odjížděly. Přijely do hotového. Holá louka již zde nebyla. Vždyť vedoucí s týdenním předstihem se snažili o to, aby vše klaplo a děti přijely do hotového. To se také podařilo. A tak jsme již odjeli.

Na táboře nás již čekají vedoucí a instruktoři, v čele s hlavní vedoucí Ing. Kateřinou Paličkovou. Rychlé ubytování a my se již nemůžeme dočkat. Co nás zde v letošním roce čeká? Čeká nás cesta po různých studiích a z filmu do filmu budeme zaskakovat za všechny herce. K tomu jsme si museli vyrobit i různé rekvizity, které jsme pak používali. Během tábora nechyběli ani pohádkové postavy, pro které jsme museli postavit přístřešky a zasunout je do prostředí, ve kterém žijí. Nejvíce času jsme strávili se Shrekem. K němu do bažiny se vydaly všechny skupiny najednou. Jediným důvodem toho bylo to, že přijede nová skupina komparzistů na natáčení akčního filmu. Přespání v bažině nebylo jednoduché. Shrek všechny zkasíroval za to, že tam budou jednu noc spát. Nad ránem se všechny skupiny vrátily zpět do tábora a zjistila, že nová skupina komparzistů nedorazila. Bylo proto nutné se převléknout a jít natáčet akční film sami.

Vyzkoušeli jsme si překážky v lese, šplhání na laně, ale i další překážkové aktivity. Vše utíkalo jako voda a my se dostáváme k tomu, abychom si zahráli divadlo. Jedna skupina si zvolila detektivní tématiku, druhá skupina pohádkovou, a to tak jak pronikly pohádkové postavy do světa lidí. Během tábora jsme též uskutečnili výlet do Techmánie. Zde jsme strávili celý den. Ke konci pobytu jsme se ještě pustili do stavby pohádkového zámku s princeznou. Čas nám velice rychle ubíhal a my se dostáváme k závěru. Jde o vyhodnocení. To bylo velice těžké. Jedna skupina vsadila na vysokou věž, druhá zas zámek na vodě a třetí na rozsáhlé zámecké zahrady. Ve čtvrtek proběhl boj o poklad – závěrečná tradiční hra. K pokladu se mohl dostat pouze ten, kdo měl tajné heslo, které se objevovalo na krajích papíru u zpráv. Poklad vyhrála skupina Walt Disney. V podvečer pak nastalo vyhodnocení celého tábora, i se závěrečným předáváním Oscarů.

Zlaté Oscary získalo studio Pixar, stříbrné Walt Disney a bronzové DreamWorks. Na závěr jsme se všichni mohli projít i po červeném koberci. Pak již jen balení a odjezd domů. Určitě se tábor povedl a my všichni budeme mít na co vzpomínat. Našli jsme si nové kamarády, zažili spoustu neopakovatelných zážitků, které nám zůstanou v našich srdcích. A až se vrátíme zpět do školy, budeme jistě mít co vyprávět.

Tak zase za rok! Ojíždíme domů a nás střídá druhý běh tábora, který pracoval pod vedení Kláry Bílé a s ní naši známí vedoucí a instruktoři. I ti si určitě čtrnáct dnů užili. Děkujeme všem, kteří se s námi tábora zúčastnili. Nejen vedoucím a instruktorům, ale také kuchařkám, hospodářům tábora, zdravotnicím. Poděkování však patří i našim rodičům, kteří nám tábor umožnili.