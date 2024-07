Již tradičně po několik desetiletí odjíždíme do Nebřezin u Plas, okres Plzeň – sever. Tady jsme strávili první dva týdny vytoužených prázdnin, dnů volna. Vedoucí si pro nás již připravili program a o týden dříve, vystavěli tábor. Tábor totiž je na zelené louce.

Cesta na tábořiště utekla rychle a my jsme již na místě. Zde nás vítají vedoucí a instruktoři tábora. Hlavní vedoucí, Ing. Kateřina Paličková, nás srdečně vítá a sděluje nám organizační záležitosti. Upozorňuje na chování a na bezpečnost po dobu celého tábora. Pak se již ubytováváme.

Začíná být pěkné vedro. Přijeli jsme do velmi parného dne, bylo 34 stupňů, ale nás to neodradilo a šli jsme se ubytovat do stanů. Hned po ubytování následoval oběd, po obědě jsme si chvíli odpočinuli, a pak se šli koupat do nedaleké řeky Střely. Při té příležitosti jsme barvili naše vlajky a pytlíčky na táborovou měnu „chipsy“. Bylo třeba si také vyrobit jmenovky na stany, a tak jsme je vyrobili z fimo hmoty. Vyráběly se nám krásně a vznikly hezké výtvory máme tři týmy Dream works, Walt Disney a Pixar. Skupina Pixar měla hned noční službu a o hlavním nástupu jsme si vysvětlili, co budeme celých 14 dní dělat.

Čeká nás cesta po různých studiích a z filmu do filmu budeme zaskakovat za všechny herce a tvořit komparz při natáčení nových pohádek. Druhý den jsme se hned pustili do tvorby pohádky Cars. Bylo třeba vytvořit nové rekvizity a natočit nové záběry. Z papírových krabic od banánů jsme vytvořili závodní autíčka některá dokonce i svítila a blikala. Během odpoledne jsme potom závodili na trase, která měla devět etap a každá etapa měla jiné podmínky. Někde se jelo smykem (při běhu jsme se točili), nebo jsme jeli do zatáček (to jsme běhali slalom), vždy jsme přitom byli v autíčku tedy měli jsme na sobě nasazenou maketu autíčka.

Třetí den, co se nám v táboře přemnožily pohádkové postavy, jsme museli pro ně postavit chýši u Shreka v bažině. Vydali jsme se tedy stavět chýši a zabralo nám to celý den. Večer šla do chýše spát skupina Pixar. Ostatní mezi tím absolvovali cestu moudrých, kdy si vyzkoušeli, čeho se nejvíc bojí roboti, a to že přijdou o svou RAM-paměť.