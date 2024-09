Do tradičních Dnů evropského dědictví se již u nás v družině zapojily i děti nejmenší, z 1. a 3. oddělení. Všechna oddělení naší školní družiny se scházejí ve svých družinách. Nejprve si povídáme o tom, co to jsou vlastně Dny evropského dědictví. V České republice se konají tradičně od roku 1991.

Každoročně se otvírá co nejvíce architektonických, archeologických památek, muzeí, galerií, knihoven, technických památek, budov a objektů. Po krátkém úvodním slově si povídáme o tom, jaké památky máme u nás, které bychom mohli doporučit ostatním. Pak se zaměřuje na různé památky a snažíme se zjistit, jaké pověsti se k nim vztahují.

Neopomněli jsme ani pověst O Klepáčkovi, Bílé paní, Přízraky Na Klášteře, ale i další. Seznámili jsme se i s příběhem o vzniku našeho města. Děti 1. a 3. oddělení měly namalovat Klepáčka z pověsti, tak jak si myslí, že asi vypadá. Ze svých obrázků si udělali nástěnku. Děti 4. oddělení se dále věnovaly historii našeho města, vzniku názvu „Beroun“. Pak si jako malý odlehčující odpočinek zahráli hru „Klepáčku, zaklepej“. V poslední fázi jejich odpoledne si z papíru složili Klepáčka.

O něco více se věnovaly Dnům evropského dědictví Veverušáci. Rozdělené skupiny si zahrály na průvodce Beroun a mezi sebou přivítali turisty z naší země, ale i turisty z partnerských měst – německého Goslaru a polského Brzegu (Břehu). Tady jsme si totiž i uvědomili, že památky opravdu spojují svět. Chvíli si povídáme o památkach, které jsme navštívili například během prázdnin nejen v České republice, ale i například v Evropě. Po tomto povídání jdeme na soutěže. Nejprve soutěž skupin, které mají k dispozici obrázky památek v Berouně a mají k nim přiřadit správné názvy. Jde nám nejen o rychlost, ale i správnost. Druhou soutěží je skládání puzzle – památky Berouna.

A v posledním tažení Dnů EHD máme ve verších přiblížit naše město. Během dvaceti minut vznikly docela krásné verše. Pak si vše obodujeme, spočítáme body a vyhlásíme vítěze. A jak to dopadlo? Na 1. místě se umístila 2. skupina, na 2. místě 1. skupina, třetí skončila 3. skupina a čtvrtá 4. skupina. Trochu jinak, vzhledem k velkému vedru, jsme si uspořádali po oddělení odpoledne Dnů evropského dědictví. Až se trochu ochladí, půjdeme na vycházku po našem městě.