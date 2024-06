Každé oddělení si v rámci projektu připravilo svůj vlastní program. Mladší děti si povídaly o lese, jeho významu a pokusily se samy vyjádřit, co les vůbec je. Na to navázalo 1. oddělení, které si promítlo film s názvem „Co je to les.“ Z něho si všichni odnesli mnoho důležitých informací. Krom toho si v 1. oddělení zahráli pexeso, zasoutěžili a zahráli několik her.

Velký důraz dali i na ztvárnění lesa ve výtvarném umění. Děti 3. a 4. oddělení si o lese též povídaly, z knihy Lesní majáles si přečetli několik kapitol. Nechyběly též ani hry a soutěže. Nejstarší děti z 2. oddělení si zopakovaly to, co již o lese slyšely. Nezapomněly ani na zvířátka v lese, na rostliny – stromy a keře. Více se však věnovaly soutěžení.

V první části následoval lesní kvíz, kde si vybíraly děti ze tří možností správnou odpověď. Ve druhé části pak podle popisu poznávali, o jaké zvíře se jedná. Ve třetí soutěži s názvem „Kdo je kdo“, jsme přiřazovali k sobě dvojice. V další soutěži jsme pomocí křížovky zjišťovali, o jaké zvíře se jedná. Poslední křížovka byla zaměřena na poznávání stromů. Všechny soutěže jsme bodovali, zapisovali body a na závěr vyhodnotili.

V poslední části jsme si zahráli na básníky. Tématem našich veršů byl právě les. A jak to všechno dopadlo? 1. místo 3. skupina, 2. místo 1. skupina, 3. místo 2. skupina a na 4. místě zůstala 4. skupina.

Závěrečný den byl též soutěživý. Udělali jsme skupiny 1 – 4 z každého oddělení, a ty ještě navíc rozdělili na mladší a starší. Mladší skupiny se vydaly na Stezku hledání lesních zvířátek. Na deseti kartách, které byly rozmístěny v prostoru školy jsme hledali ukryté zvířátko. Do hrací karty, která obsahoval 10 stanovišť jsme do čtverečku napsali k danému zvířátku číslo. Karty ještě navíc obsahovaly písmeno z abecedy. To jsme si napsali vedla čísla karty. Po projití stezky jsme z karty museli složit heslo. To znělo: KAMARÁD LES. Starší děti se vydávají na putování s názvem „Stezka les.“ Stezka se skládala z 12 karet. Na každé kartě byla otázka a tři varianty odpovědí, u kterých byla písmenka. Do karty jsme museli zaznamenat to písmenko správné odpovědi. Po splnění Stezky les nám z písmenek vznikl název vyobrazeného brouka. Tím byl název HNOJNÍK LESNÍ. Po ukončení všech úkolů jsme vyhodnotili odpoledne. Jak to dopadlo? 1. místo – 2. skupina, 2. místo – 4. skupina, 3. místo – 3. skupina a na 4. místě je 1. skupina. Všichni v závěru obdrželi malou odměnu.

Na úplný závěr jsme si společně zahráli „živé pexeso.“ Tímto byl zakončen Týden lesů, ale my všichni dobře víme, že les je náš kamarád, tak jej budeme i v průběhu roku nadále navštěvovat.