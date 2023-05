/FOTOGALERIE/ Jaro v softballu znamená, že se po dlouhé zimě pod střechou konečně vyleze ven. I když prší. Nebo sněží. Nebo svítí sluníčko. Nebo všechno dohromady. Prostě – hraje se venku. A všichni se na to pekelně těší. Piraně nejsou výjimkou a celý měsíc dokazují, že v zimě získané a procvičované dovednosti umí uplatnit i na hřištích, byť samy žádné nemají.

Žákyně. | Foto: Michaela Bendová

Rozběhly se dlouhodobé soutěže - Piranhas mají své týmy v Superlize kadetek, Lize kadetek, Superlize žákyň a žáků, Coachballové lize u11, družstvo u9 hraje Rookie ball a ti nejmenší, u7, nastoupí v Teeballové lize. Dále se týmy účastní regionální soutěže Pražský přebor (týmy u13 žáci, u13 žákyně, U11 mix a u10 mix).

A k tomu všemu ty nejzkušenější Kadetky hostují v týmech hrajících Extraligu a Ligu Juniorek. Vysvětlivka: to U znamená, že hrají děti, které jsou věkově do čísla za U (tedy např. u7 – děti sedmileté a mladší). A jak to vypadalo v dubnu? Kadetky A (u16) začaly sezónu turnajem Superligy, kde se jim dařilo, vyhrály všechny zápasy a braly 1. místo.

Dále hrály na mezinárodním turnaji Suma Pony League, kde v posledním zápase o medaili svedly ohromnou bitvu (zápas se musel 2x prodlužovat kvůli nerozhodnému stavu). Nakonec byly úspěšnější soupeřky a Kadetky získaly 4. místo. Měsíční bilance: 8 výher, 3 prohry, 2 homeruny Kadetky B (u16) se zúčastnily turnaje Ligy Kadetek, kde skončily na 3. místě Žákyně (u13) odehrály 2 kola Pražského přeboru a 1. turnaj Superligy. Jsou šikovné, vytěžily z toho 8 výher a jen 1 prohru. Žáci (u13) mají za sebou také 2 kola Pražského přeboru a 1. turnaj Superligy. Bilance: 5 výher, 3 prohry.

Do turnajových klání se zapojily i mladší týmy: U10 (2x Pražský přebor) – 3 výhry, 1 prohra. U9 (Rookie ball) – 3 výhry, bez porážky. Ano, tento měsíc se Piraním opravdu dařilo.

Michaela Bendová