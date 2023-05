/FOTOGALERIE/ V berounské kavárně Jiná káva se v úterý 2. května uskutečnila vernisáž výstavy fotografií Jana Šroubka s názvem Lesbos mimo sezónu. Vystavené fotografie byly pořízeny na ostrově Lesbos v Řecku právě v období, kdy tam není mnoho lidí, a to v květnu 2018, v březnu 2022 a v únoru 2023. Expozice potrvá do 29. dubna.

Vernisáž výstavy Lesbos mimo sezónu. | Foto: Lucie Suchá

Výstavu zahájila skvělá česká fotografka Markéta Navrátilová, známá především svými fotografiemi z cyklistického závodu Tour de France. Na vernisáži zahrál a zazpíval Tomáš Suchý s vynikajícím kytaristou Pepou Štěpánkem.

Výstava je otevřena od úterý 2. května do pondělí 29. května v provozní době kavárny, což je v pondělí od 11 do 14 hodin, v úterý až pátek od 11 do 22 hodin a v sobotu od 12 do 22 hodin. V neděli je zavřeno.

Jan Šroubek