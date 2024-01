Startovní povel v 10.00 hodin zahájil v úterý 26. prosince 2023 již 40. ročník Vánočního běhu Komárovem, který pořádal odbor turistiky T.J. SOKOL Komárov.

V úterý 26. prosince se konal 40. ročník Vánočního běhu Komárovem. | Foto: Olga Kleknerová

Soutěžilo se v kategoriích muži do 39 let (14 běžců), 40 - 49 let (15), 50 - 59 let (9), 60 - 69 let (5) a 70 – 79 let (2) a nad 80 let (2). Ženy běžely ve čtyřech kategoriích: do 35 let (5), 36 – 49 let (10), 50 – 59 let (3) a nad 60 let (3).

Samostatnou kategorií je „přeborník Komárova“. V této kategorii letos změřili své síly mezi sebou opět členové komárovského sokola a obyvatelé městyse Komárov – letos se na start „přeborníka“ postavilo 5 „Komárováků“ – z tSoho 2 ženy. I letos byla vyhlášena kategorie „mladý přeborník T.J. Sokol Komárov“ – běžela ale jen jedna dívka a jeden chlapec.

V kategorii žactva bylo 7 běžců – z toho 3 děvčata a 4 chlapci. Muži závodí na trati dlouhé 7,6 kilometrů (2 okruhy); muži nad 70 let, ženy, „přeborníci“ a žactvo běží 3,8 kilometry (jeden okruh).

Na Štěpána v posledních letech typické počasí – opět beze sněhu, teplota +9°C, oblačno, větrno, – takové byly podmínky, za kterých se běžci vydali na „kombinovanou“ trať – asfalt, lesní cesty a pěšiny. Trať byla po předchozí oblevě a vydatných deštích vlhká, místy v lesních úsecích byla rozbahněná. Naštěstí se zmírnil vítr, který v předcházejících dnech byl pořádný vichr!

Na start 40. ročníku „Vánočního běhu“ postavilo 81 závodníků převážně středních a západních Čech, z toho bylo 27 žen. Barvy Komárova hájilo celkem 10 běžců – šest v kategorii „přeborníka“, jeden běžel „přeborníka“ (jeden okruh) a navíc i v kategorii muži do 39 let (tj. dva okruhy) a tří běželi pouze v „hlavních“ kategoriích. Poprvé se tohoto závodu zúčastnilo 8 mužů a 6 žen.

Nejvzdálenější účastníci „Kališťáci“ přijeli z Orlického Podhůří.

celková účast: běhů se zúčastnilo: 612 mužů (8 poprvé) a 214 žen (6), celková účast ve všech ročnících: 2 620 běžců (551 žen a 2 069 mužů).

Věcné ceny – finanční příspěvek: První Chodská Zdice - Střechy JAKL – J. Klekner, Bavoryně; AUDIT & CONSULTING, Příbram; SPORT – J. Voříšek, Hořovice; Klenotnictví Hořovice - H. Lisá; Autobusová doprava – V Špicl – Komárov; Voda-plyn-topení – M. GREGOR – Komárov; Květinová cesta - Bl. Šlosarová, P. Sučková, Hořovice

Poděkování patří všem pořadatelům akce a všem výše jmenovaným sponzorům. Pro pořadatele je největší odměna poděkování závodníků za uspořádání akce a vyjádření spokojenosti!