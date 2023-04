/FOTOGALERIE/ Mezinárodní den památek a sídel připadá na 18. dubna. Tento den si připomenuly i děti školní družiny. Datum 18. dubna je ustanoven od roku 1982, kdy ho vyhlásila organizace UNESCO střežící mimo jiné i kulturní dědictví celého světa. V tento den se připravují různé konference, příležitosti k setkání. Jde především o zvýšení povědomí o památkách a památkové péči.

Mezinárodní den památek a sídel se stal též tradiční akcí naší družiny, kdy si připomínáme různé památky nejen z našeho rodného města, ale i z blízkého okolí, ale i z měst v České republice. Scházíme se v družině 1. oddělení, rozdělujeme se do skupin a můžeme naše odpoledne s památkami začít.

Po krátkém úvodním slově, kdy si vysvětlujeme význam dne památek pokračujeme v krátké besedě, kdy si připomínáme památky v Praze, Plzni, v našem nejbližším okolí na okrese Beroun. Poslední a největší část jsme věnovali našemu městu. Městská památková zóna byla vyhlášena 10. září 1992 a do oprav a renovace se město pustilo až za dva roky.

A nyní jsme začali se soutěží, kde jsme si ověřili, co si o našem městě a nejbližším okolí pamatujeme. V první části jsme dle popisu památky hádali deset míst. Mezi ně patřila radnice, Pražská i Plzeňská brána, Husovo náměstí, kostel sv. Jakuba, ale i další památky a zajímavosti v Městské památkové zóně. Pak si společně zkontrolujeme a body sečteme a zapíšeme. Tak budeme postupovat i dál.

V druhé soutěži nás čeká poměrně těžké osmisměrka, ze které nevyjde žádná tajenka, ale naším úkolem bylo najít 30 památek. Tato soutěž byla vždy v jedné skupině přerušena. Skupina obdržela na sedmi arších vyobrazeno 21 památek a jejím úkolem bylo během pěti minut k obrázkům přiložit správné názvy.

Po vyhodnocení pokračovala další skupina až se všichni prostřídali. Kontrolujeme si správnost, zapisujeme body a poslední skupinou končí soutěž i s osmiěrkou. Společná kontrola, zapsání bodů a než vyhodnotíme, ještě krátká ukázka z knihy Jana Žáčka, Karlův most. Ještě před četbou jsme vyslechli několik indicií a měli uhodnout, o jakou památku se jedná.

Nejkrásnější a nejúžasnější starý most v Čechách, Praze i v celé, širém světě. Ano, byl to právě Karlův most. Knihu za ilustraci Starých pověstí českých, odměnou obdržely děti z 2. oddělení naší družiny Veverušáci. My jsme si závěrem přečetli kapitolu, Svatý Václav. I zde jsme se dověděli mnoho zajímavých informací. Dočteno a my jdeme na vyhodnocení.

Jak to dopadlo? Boj byl vyrovnaný, mezi jednotlivými skupinami hrálo jen několik bodů. Ovšem někdo musí vyhrát, někdo zase prohrát. Velkou odvahu však dnes prokázali všichni a všichni si zasloužili malou odměnu.

Výsledky:



1.místo – 1. skupina 49 bodů

2.místo – 3. skupina 46 bodů

3.místo – 2. skupina 45 bodů

4.místo – 4. skupina 37 bodů

Ještě jednou blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Květa Hrbáčková