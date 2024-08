Na MS juniorů v Bulharském Plovdivu Jakub Šindel 2007 vybojoval spolu s Karolínou Voříškovou bronz ve štafetě na 5 km! Tak to viděli průběh závodu: „První kolo jsem mohl pohlídat lépe. Na první rovince mi ujela skupinka závodníků, kterou jsem poté stahoval, předával jsem zhruba na osmém místě. V druhém kole jsem se dostal do dobrého rozpoložení a byl jsem schopen předjet několik závodníků,” hodnotil své úseky Jakub Šindel.

„Po první předávce jsem se chtěla udržet v desítce, po druhé v pětce. Vůbec by mě ale nenapadlo, že si domů povezu bronz. Po druhé předávce se mi povedl nástup do lodi, a tím jsem předjela Britku. Pak se rozbila dvěma děvčatům kormidla. Do obrátky jsem najížděla na třetím místě společně se závodnicí z Uzbekistánu. Ta podjela čtyři bójky, a tím mě předjela. Říkala jsem si, že ji musí diskvalifikovat, ale i se čtvrtým místem jsem byla spokojená. Ale nakonec jsme stáli na bedně a pořád to nějak nechápeme,” líčila své zážitky z trati Karolína Voříšková.

close info Zdroj: Mirek Kurťák zoom_in Vodáci z Králova Dvora uspěli v domácí i světové konkurenci

Kuba Šindel ročník 2007 bude mít možnost závodit v kategorii juniorů i příští rok! Alžběta Veverková 2001 po loňském zlatu přivezla z Mistrovství Evropy v marathónu stříbro v kategorii do 23 let a závod hodnotila slovy: „Na ME jsem jela tři závody. Dva v seniorské kategorii a jeden U23. V dlouhém závodě U23 jsem dojela na 2. místě a vybojovala tak pro Česko stříbrnou medaili. Dva týdny před Evropou jsem měla antibiotika a při rozjetí jsem cítila, že to ještě není úplně ono, ale už short race, který se jel první den, se mi jel dobře. Řekla jsem si, že další dny pojedu, co to půjde a uvidíme, jak to dopadne. U23 závod byl náročný, ztratila jsem vlnu asi po kilometru a pak už jsem jela celý zbytek závodu za své. Podařilo se mi udržet medailovou pozici a do cíle jsem dojela druhá.“

Mladší borci z TJ Sokol Králův Dvůr se na MČR připravovali čtrnáct dní na Hracholuské přehradě. Vyplatilo se to: Emma Mulačová 2009 2. místo C2 500m kanoistky (Mulačová SKD – Neumanová KKK) 3. místo C4 500m kanoistky (Mulačová SKD – Neumanová KKK – Břízová ZVS – Štěpánková SHK) Anička Cvachoučková 2010 1. místo K2 500m žákyně (Cvachoučková SKD – Mikešová KAD) 1. místo K4 500m žákyně (Cvachoučková SKD – Mikešová KAD – Příkopová PRV – Teislerová SED) Václav Baloun 2013 1. místo K2 500m bci B (Baloun SKD – Rödling CHO) 2. místo MK1 500m bci B Matěj Beščec 2013 2. místo MC1 1000m 3. místo MC1 500m František Stehlík 2013 3. místo MK1 500m

Snad jsme na nic nezapomněli? Vlastně pytel brambor a spousta osobáků. Andre Vaclas 2010 poprvé ve FA (9. místo K2 500m). Julie Štočková 2011, Filip Kobza 2011, Šimon Kramář 2014, Klárka Zálesná 2014, Jiřík Vacek 2014 super časy ve svých jízdách. Emma s Aničkou udělaly velký krok do celostátního výběru SCM. Emma si navíc odvezla nominaci na letošní Olympic Hopes, které se budou konat v září v Szegedu (Maďarsko).

V srpnu budeme odpočívat a v září naskočíme do podzimního kolotoče posledních závodů. Děkujeme za podporu všem fanouškům, TJ Sokol KD, městu Králův Dvůr a doufáme, že nám budete držet palce i nadále. Sportu zdar, kanoistice zvlášť.