Podzim je v plném proudu, na obzoru se objevili draci

/FOTOGALERIE/ Tradiční akcí školní družiny z berounského Závodí je již několik let „drakiáda“. Stejně tomu bylo i ve středu 16. října. Na Závodí, poletují draci z místa na místo. A opravdu létají, i když to při příchodu do školy moc nevypadalo.

Drakiáda v režii školní družiny z berounského Závodí. | Foto: Květa Hrbáčková