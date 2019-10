/FOTOGALERIE/ Jeden ze dnů ve školní družině jsme opět věnovali společné četbě z nové knihy. Tou je Čtvrtá knížka pohádek od dětí pro děti. Křest této knihy proběhl 19. října v Praze. A kniha se dostala i k nám do školní družiny.

Pohádkové příběhy o přírodě ve školní družině ZŠ Beroun - Závodí. | Foto: Deník / Redakce

Téměř konec druhého měsíce nového školního roku a my se opět všichni setkáváme, abychom nahlédli do nové knihy pohádek. I my jsme se snažili a zaslali pohádkové příběhy o přírodě. Ovšem z tolika pohádek se opravdu těžko vybírá. A tak letos se usmálo na jiné děti, které pro nás napsaly nové pohádky.