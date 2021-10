Michal Hejna (* 1978) – vystudovaný báňský inženýr pracuje už téměř dvě desetiletí jako geolog v soukromé sféře. Kromě geologie patří k jeho zálibám regionální příroda a historie, historie hornictví a speleologie. Je autorem více než stovky odborných a popularizačních časopiseckých článků. Napsal knihy 100 let tetínské kopané, Lomy a vápenice v srdci Českého krasu, Tetín objektivem historie, Podzemí Berounska a Hořovicka a Houby Berounska a Hořovicka. Podílel se na vydání knih Tetín sv. Ludmily a Srdce Českého krasu – obec Srbsko a krajina v jejím okolí. V roce 2019 získal cenu „Prix Non Pereat – Média na pomoc památkám“ udělovanou sdružením PRO BOHEMIA a Syndikátem novinářů ČR. Autor textu: Kameel Machart, převzato z webu www.berounskyregion.cz

Cílem nové knihy ale není dělat si z dávných učenců legraci. Vždyť všichni museli bojovat proti zažitým stereotypům a dogmatům nejen se svým svědomím a vědeckými kolegy, ale i s protivníkem nepoměrně silnějším, s církví. Čtenáři se tedy mohou vydat na cestu poznání jeskyní v průběhu tisíciletí – od antiky až do nedávné minulosti, od Starého kontinentu až po Nový svět či vzdálené oblasti Asie. Publikace bohatě doplněná historickým obrazovým materiálem k tomu dává jedinečnou příležitost…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.