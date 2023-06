/FOTOGALERIE/ S nadšením a radostí vstoupí v září do první třídy školáci v Lochovicích. Celý předškolní rok se s nimi totiž v místní školce seznamovala jejich budoucí paní učitelka Nikola Zámostná, která je provede prvními školními krůčky.

S nadšením a radostí vstoupí v září do první třídy školáci v Lochovicích. | Foto: Jana Kolomazníková

Předškoláci ji už dobře znají z pohádkových her a soutěží, které s nimi ve školce pravidelně absolvuje. A po celý školní rok chodí nejenom paní učitelka za předškoláčky, ale sama je zve do "velké" školy, aby se seznámili s novým prostředím.

V lochovické škole už několik let funguje projekt, v rámci kterého se předškoláci nenásilnou formou seznamují s učitelkou, která je bude učit v první třídě, poznávají školu, novou třídu i družinu. "Pro děti je to velkou motivací, všechny jsou velmi bystré a chytré a do školy se moc těší," líčí Nikola Zámostná, která v Lochovicích učí dva roky.

"Mým cílem není děti už nyní učit, chci se s nimi poznat a ulehčit jim přestup do školních lavic," doplňuje. Chválí přitom bezchybnou spolupráci s učitelkou Alenou Komzákovou z mateřinky, která program pomáhá vytvářet a dětem je po celý rok průvodkyní.

Děti z družiny Základní školy Beroun - Závodí převzaly ocenění za své práce

Nikola Zámostná chodí za předškoláky dvakrát měsíčně. Společně si hrají, pokaždé je doprovází jiné pohádkové postavičky, a děti si spolu s nimi bezděky trénují postřeh, paměť, vyjadřování, koordinaci pohybů, nacvičují správné držení tužky nebo rozpoznávání geometrických tvarů či ročních období.

Podzimní svátek halloween předškoláci strávili s čarodějnicí Bludimírou a zahráli si na příšeráky, v prosinci cvičili s čertíky a zdobili ozdoby, na jaře zase těšili z pohádkových setkání s třemi prasátky a při vyprávění o koblížkovi jeden ochutnali. Setkání se školou je pro kluky a holky vždy pestré. Při hodinách cvičí, tančí, učí se básničky a písničky, stříhají, kreslí nebo vyplňují pracovní listy.

Eliška Vinšová ze Základní školy Suchomasty uspěla v mezinárodní soutěži

„V průběhu roku zjišťuji, jak které dítě reaguje, co ho baví, z čeho má obavy. Mohu se tak na každého lépe naladit a pomoci mu,“ vysvětluje mladá učitelka, o které se děti dozvěděly třeba to, že má ráda běhání a doma chová leguána.

V červnu čeká děti slavnostní pasování na školáky a v září paní učitelka ze školky doprovodí svoje svěřence až do školních lavic.

Jana Kolomazníková