TJ Záluží zve na 18. ročník Memoriálu L. Janoty v nohejbale trojic. Akce je určena pro všechny amatéry, kteří nehrají žádnou soutěž plus okresní hráče nad šedesát let. Turnaj se koná v sobotu 18. září od 8.30 hodin v areálu TJ Záluží.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.