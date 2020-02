/FOTOGALERIE/ Již druhý ročník projektu Ptačí hodinka probíhal letos v lednu. Je určen všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v blízkém okolí. Stejně jako u nás sčítají ptáky také v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. Cílem tohoto projektu je zjistit informace o chování přezimujících ptáků a zapojit širokou veřejnost do zimního sčítání ptáků na krmítkách i mimo.

Ze Ptačí hodinky. | Foto: Květa Hrbáčková

S cílem zapojení co největšího počtu osob do zimního sčítání se zapojuje i naše celá školní družina. Ve všech odděleních probíhalo sčítání ptáků u krmítka a v blízkém okolí ve dnech 10. až 12. ledna. Krom jednotlivých oddělení se do akce zapojilo i několik dětí i se svými rodiči.