Čeští hokejisté do 20 let nestačili na mistrovství světa na výběr Německa.

Česká hokejová reprezentace do 20 let prohrála na Mistrovství světa v Kanadě i druhý zápas. Tentokrát podlehli čeští hokejisté v Edmontonu Německu 1:2 v prodloužení. Čechy hodně trápila v zápase koncovka. Ze 40 střel na bránu proměnili jen jednu… (ČRo, 28.12.2021).