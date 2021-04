Požární ochrana očima dětí. Tak se nazývá výtvarná a literární soutěž, kterou organizuje již mnoho let Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro děti do osmnácti let. Nositelem úkolů je Okresní sdružení hasičů Beroun. Přestože nám naše plány zhatila pandemická vlna koronaviru, přesto jsme v družině zvládli i něco z výtvarné činnosti.

Hasičské a záchranářské obrázky od dětí z berounské družiny. | Foto: Květa Hrbáčková

Koncem měsíce února děti z 1. a 3. oddělení naší školní družiny dokončovaly svá výtvarná díla na téma Dopravní nehody na železnici – náročný úkol pro hasiče. Vždyť těchto dopravních nehod neustále přibývá. A stačili jsme to, i když to stálo mnoho úsilí. Obrázky jsme shromáždili a odeslali pořadateli soutěže. Netrvalo dlouho a my opět byli na distanční výuce. Stihli jsme to v hodině dvanácté. Do soutěže jsme odeslali z obou oddělení 19 prací. A pak jsme již jen čekali a čekali, až přijdou výsledky. A právě dnes 7. 4. došla výsledková listina okresního kola.