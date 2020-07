Ten navíc letos dostal posilu, do akce jde po absolvování kurzu s nadšením a s elánem sobě vlastním také herec Pavel Nový. Šestihodinový program zahrnuje teoretickou část, ve které instruktoři seznamují řidiče s novinkami v legislativě a zásadami bezpečné jízdy. Praktická část na polygonu umožňuje vyzkoušet si zvládnutí krizových momentů a poznat chování vozidla v mezní situaci.

Mimo jiné jde o správné zvládnutí smyku, správnou techniku vyhýbacího manévru či krizové brzdění v různých rychlostech a na různých površích. Kurz obsahuje také praktické ukázky první pomoci, do kterých se za vedení zdravotnických instruktorů zapojují všichni frekventanti. Jak vyplývá z dotazníků vyplňovaných na konci kurzu, absolutně všichni účastníci by takové školení doporučili dalšímu řidiči.

Přihlášení do kurzu je dostupné ZDE.

Projekt letos nabízí o 16 kurzů více

„Spokojenost a přibývající pozitivní ohlasy účastníků svědčí o tom, že projekt je užitečný a trefili jsme se jím přesně do poptávky řidičů seniorů. Byl o něj velký zájem. Všem, na které se loni nedostalo, mohu s radostí oznámit, že letos bude ještě o 16 kurzů více než v předchozím ročníku,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR a předseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. V průběhu roku 2020 se tak uskuteční 144 kurzů.

Fakt, který vyplývá z dotazníkových průzkumů projektu, totiž že řidiči se s podobnými kurzy setkávají z 90 % poprvé až nyní v seniorském věku, hodlá Autoklub ČR změnit. Proto začal pracovat i na systémových změnách v oblasti vzdělávání řidičů, a to hned u těch začínajících. Na polygonech tak byl letos zahájen projekt START DRIVING opět díky fondu zábrany škod, jehož je Autoklub ČR a Asociace center spolurealizátorem.

„Projekt Jedu s dobou je skvělým nástrojem, jak vzdělávat naše seniory a diskutovat s nimi nad otázkami z oblasti silničního provozu z různých pohledů jeho účastníků. Statistiky dopravní nehodovosti nejsou příliš příznivé s ohledem na následky na životech a zdraví právě u této věkové skupiny, a to jak u kategorií chodců či řidičů motorových vozidel, ale také v kategorii cyklistů, neboť vzrůstající elektromobilita jízdních kol přiblížila cykloturistiku i této věkové skupině.

Vzrůstající nároky na jednotlivé účastníky silničního provozu v důsledku neustále se zvyšující intenzity provozu či změn v oblasti legislativy se nejvíce dotýkají právě našich starších spoluobčanů a společnost jim proto musí věnovat zvýšenou péči v jejich dalším vzdělávání v oblasti pravidel silničního provozu a také v tom, jak co nejbezpečněji se v silničním provozu pohybovat.“

Patrony jsou závodník Karel Loprais a herec Pavel Nový

Patronem projektu Jedu s dobou je legendární závodník Karel Loprais, šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů, který byl zvolen českým motoristickým sportovcem století. A letos se do podpory projektu zapojil také herec Pavel Nový.

„Je to opravdu skvělé, můžete si otestovat, jak váš vůz zvládat v krizových situacích. Je to užitečné, protože pak člověk není překvapený na silnici,“ konstatoval po vlastní zkušenosti na polygonu u Příbrami Pavel Nový.

„Za svoji závodní kariéru jsem za volantem prožil spoustu horkých momentů, ze kterých jsem si vždycky snažil vzít ponaučení. Projekt Jedu s dobou podporuji, vyzkoušet si reakce vozidla na polygonu je jeden z nejlepších tréninků pro bezpečnou jízdu v silničním provozu, neznám lepší recept,“ doplnil Karel Loprais.

Projekt si velmi chválí i samotní účastníci

Nedávné zkušenosti má třeba akademický sochař Miroslav Rybička. Je mu stěží uvěřitelných dvaadevadesát! „Zkusil jsem, musím to říci jednoduše a bez zbytečných kudrlinek, je to prostě fantastické. Řidičskou dlouhověkost považuji za jeden z důležitých atributů neutuchající svěžesti a chuti do života,“ vypráví po testu nesmírně vitální umělec.

„Když slyším, že mám možnost si vyzkoušet třeba jízdu na vodě, smyky a mnoho dalšího, nebudu váhat ani chvíli, jdu si najít rezervaci. Už proto, že jsem si koupil nový vůz, čtyřkolku, a otestovat ji v běžném provozu mohu jen částečně. Až přijde zima, chci být připraven,“ vypráví s nadšením osmašedesátiletý ekonom Miloš Šťastný ze Zlína s tím, že už láká i své aktivní kamarády raně seniorského věku. „Nejspíš pojedu do Ostravy nebo do Třince, ale ještě to s ženou zvážíme. Proč si nezajet na výlet klidně třeba do Mostu, Jihlavy, Příbrami, Sosnové, Hradce Králové nebo Vysokého Mýta. Tam všude ta možnost je. Spojím to s aktivní dovolenou,“ těší se.

A kdyby si snad někdo ze seniorů myslel, že mu na zdokonalovacích testech někdo půjde „po papírech“ třeba z věkových důvodů, tak to ani náhodou. „To skutečně ne, naší zásadou je individuální, lidský přístup, diskuze, rada, jak se za volantem chovat čím dál lépe, na věk se prostě nehledí. Naopak, ceníme si zkušeností, naši klienti se mohou navzájem obohacovat jejich výměnou,“ uzavírá Libor Budina, koordinátor projektu.

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.



Prostředky z Fondu jsou rozdělovány mezi základní složky Integrovaného záchranného systému (IZS), tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Renata Faltejsková