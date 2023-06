Prvňáčci z 2. ZŠ Beroun vyrazili na školu v přírodě do Smetanovy Lhoty u Písku

/FOTOGALERIE/ Žáci 1. C a 2. C z 2. ZŠ Beroun se vydali do školy v přírodě do Smetanovy Lhoty u Písku. Zájezdový autobus nás dovezl až do moderně vybaveného tábora. Děti se rozdělily do skupin, měly své názvy, vlajky a pokřiky. Učili jsme se rozdělávat oheň na táborovém ohništi. Sportovní den prověřil pohybové dovednosti dětí, všichni obdrželi diplomy, medaile a drobné odměny.

Žáci 1. C a 2. C z 2. ZŠ Beroun se vydali do školy v přírodě do Smetanovy Lhoty u Písku. | Foto: Jana Šopejstalová

Tábor je vybaven zánovním venkovním bazénem, fotbalovým i volejbalovým hřištěm. Vyšli jsme si i do lesa, kde jsme stavěli domečky pro skřítky a hráli jsme hry. Ve středu jsme jeli na velký výlet do Písku. Zde jsme obdivovali sochy z písku, poznali jsme řeku Otavu a přešli jsme starodávný most se sochami. V Prácheňském muzeu jsme obdivovali expozice z dávné minulosti i současnosti. Orchestrion všechny úplně uchvátil. Nejvíce nás zaujaly zkameněliny, nerostné bohatství, historie rybníkářství a velká akvária s živými rybami z jihočeských rybníků. V táborové klubovně jsme soutěžili ve zpěvu, tanci, hře na nástroje a hledali jsme mezi námi Superstar. Podívejte se: Lepší než tělocvik aneb Světový Beroun na „Dvojce“ Slavili jsme Mezinárodní den dětí, kdy jsme zažili karneval, tance a svačinový raut. Před poslední nocí děti dokazovaly svou odvahu v krátké procházce lesem. U táboráku jsme se rozloučili se Smetankou a slíbili jsme si, že se sem za rok vrátíme. Prožili jsme týden poznávání, kamarádství, tolerance, soutěživosti a vzájemné spolupráci. Většina dětí byla na podobné akci poprvé v životě a všichni tuto situaci zvládli. Při všech aktivitách jsme dbali zvýšené bezpečnosti nad všemi dětmi. Poděkování patří všem žákům obou tříd i dospělým, kteří se na akci podíleli. Jana Šopejstalová, Lucie Kolomazníková, Božena Belfínová a Radka Hellerová