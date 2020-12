Podzim se připravuje předat žezlo Paní zimě. Jen aby nás nepřekvapila. Proto musíme být připraveni, ale hlavně započít s přípravou, abychom pomohli našim opeřencům – ptáčkům. Vždyť po celé zimní období nebudou mít asi mnoho potravy. Každým rokem na ně pamatují děti naší školní družiny. Ne jinak tomu je i nyní.

Děti ze školní družiny vyrobily ptáčkům krmítka. | Foto: Květa Hrbáčková

Do školy nastoupily starší děti, které se jistě na nás už těšily. A protože i ony vědí, že se blíží zimní období, nelenily a vyrazily do blízkého okolí. Veverušáci si vzali připravená krmítka a plnou tašku slunečnicových semen. Ty totiž mají ptáci nejraději. Po skončení vyučování a po dobrém obědě děti vyšly do parku před naší školou. Vyhlédli jsme si nejvhodnější dvě místa, která byla dobrá pro upevnění krmítka. Pak naši šikovní chlapci začali krmítko zavěšovat.