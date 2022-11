I my ve školní družině si připomenuli tento den, Světový den psoriázy. Nejprve jsme si krátce pověděli o tom, co je lupénka a o jaké onemocnění se jedná. Nemoc, která se projevuje skvrnami na pokožce, dá se léčit, ale nedá se zcela vyléčit. Nejčastěji se projevuje u lidí ve věku 15 – 35 let. Přesto se může objevit i v kterémkoliv věku.