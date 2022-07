Rekondiční pobyt zavedl zúčastněné z Hořovic do západočeských lázeňských měst

Rekondiční pobyty Svazu tělesně postižených Hořovice jsou mezi členy organizace již několik let velmi oblíbené. Především díky tomu, že se většinou jedná o wellness pobyty doplněné zajímavými výlety. V červnu pro zájemce předsedkyně svazu Jarmila Gruntová připravila zájezd do Písku a také do Krušných hor, a to do Zámku Lužec.

Červnový výlet Svazu tělesně postižených Hořovice. | Foto: Naďa Kolenská