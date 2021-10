Díky skvělé práci Václava Víška a jeho blogu s názvem Vencovy pindy si můžeme porovnat, jak vypadala různá místa města Hostomice v minulosti a před několika lety. Jak se tato místa změnila? Můžete porovnat ve fotogalerii!

Severovýchodní roh Tyršova náměstí. | Foto: Václav Víšek a Hořovicko na starých pohlednicích

Hostomice pod Brdy se nejmenují pod Brdy, ale říkalo se to, na některých starých pohlednicích se uvádělo, železnice je pojmenavala z ryze praktických důvodů, nemůžou být dvoje Hostomice, jak by vypadalo, kdyby cestujícímu prodali jízdenku místo pod Plešivec někam do kraje uhlí. Jak jsem se díval do díla Karla Kuči o městech, nikdy oficiálně pod Brdy Hostomice nebyly.