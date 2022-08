Mám rád vesnice, ač rodilý Pražák, někde ve mně trčí venkovan, ne ten, který přijíždí jen za odpočinkem. Dlouhá léta jsem byl přesvědčený, že jednou budu bydlet mimo Prahu. Nestalo se. Se sedmdesátkou na krku, coby puncovaný Pražák… spíš ne.. A tak občas vyrazím, porovnávám zdánlivě neznámé lokality, baví mě to. A vůbec, na Berounce je hezky.

Stradonice

Obec od Hýskova kousek, na pravém břehu Berounky. Keltské hradiště nad obcí bylo založené asi 120 let před naším letopočtem. V roce 1877 zde byly nalezeny zlaté a stříbrné mince byl kopec vyrabován, tisíce vzácných nálezů je v soukromých sbírkách i v muzeích mimo Českou republiku.

Nižbor

Je moc pěkné místo, většina dochovaných fotek, které se mi dostaly do rukou, jsou pohledy z výšky, kam jsem se nedostal a pokud bych se dostal, pro porost by nebylo co srovnávat.

Stával zde hrad, na zámecké sídlo ho přestavěli v 17.století Šanovci. Fungovala tu železná huť zvaná Nová, na rozdíl od Staré, Hýskovské. Sklárna zde byla postavena v roce 1903 Antonínem Rücklem, jehož potomek si ji znovu koupil po roce 1989, na rozdíl od mnohých českých skláren, se v ní stále pracuje.

Také tu pobýval asi měsíc Bedřich Smetana. Podle nižborských obyvatel troubení zdejších hasičů inspirovalo skladatele k napsání fanfár k Libuši. Bylo by zajímavé, kdyby na volbu dalšího českého prezidenta přijeli troubit hasiči z Nižbora.

Autor: Autor: Václav Víšek, Vencovy pindy

Divoké devadesátky. Připomeňte si vilu, kde Krejčíř hostil celebrity i mafiány

Posádky netradičních plavidel soupeřily v rámci Osovské regaty