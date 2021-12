Loni jsem putoval z Berouna podél Litavky. Do Zdic s kolem jsem vyrazil přes Popovice, ale nějak jsem cestu popletl, nevšiml si, že musím podjet dálnici, která údolí Litavky obohatila o rámus, na druhou stranu všichni chceme jezdit, něco musíme obětovat rychlým cestám sem a tam.

Dojel jsem do jakési dvora, odkud se na mě vyřítilo asi 5 psů, naštěstí nekrvežíznivých. Dál cesta nevedla, vrátil jsem se, ztratil jsem náladu a bez té se nedá můj koníček dělat. Přišel do toho podzim a dlouhá zima, do Zdic jsem doputoval až na jaře, které letos připomíná, no… nebudu nadávat, už bylo hůř.

Když jsem dal svoje srovnávačky dokupy, objevil jsem, že na stránkách jsou povedené srovnávací fotky, ale jiné. Většinou se snažím nelézt na místa, kde jiní dělají totéž, ale svou činnost provozuju pro zábavu jako čistý amatér a chlubím se s ní zadarmo jen na svém blogu. Část starých fotek jsou z publikace Berounsko na starých pohlednicích z nakladatelství Baron, což u každého záběru uvádím.

Komentáře nejsou příliš rozložité, takhle podrobně jsem prošel městem poprvé v životě.

Zdice jsou většinou známé jako důležitá rychlíková stanice na trati Praha – Plzeň, přestupní na Lochovice, Jince, Příbram, Březnici atd., tedy podél Litavky, na Plzeň se musí přes kopec! S velkým zděšením jsem zjistil, že rychlíky zde staví jen některé.

Dálnice odřízla nádraží od města, tak jsem to už viděl v Loděnici, v Králově Dvoře. Těžko vynášet svoje názory, protože dálnice jinudy vést nemohla a doba, kdy formani používali koňských potahů je taková minulost, že spíš uvěříme pohádce o Honzovi, který usekal drakovi šest nebo vosumnáct hlav.

Byl jsem zde dvakrát, podruhé bylo místo jara vedro k padnutí, ještě nevím, jestli se mi všechna srovnání podaří vtěsnat do jednoho článku. Uvidím. Pokud ne, případné zájemce o této skutečnosti informuju.

Zdice možná nejsou na první pohled příliš atraktivní, ale na obě strany od Litavky je zde nádherná krajina. Na sever je pro poutníka nádherná Vraní skála, myslivna Král, kde se sešli Tyrš a Fügner, Svatá, Hudlice, Jungmannovo rodiště, krásné území, neprávem stranou zájmu. To neopisuju z nějakého průvodce. Mnohokrát jsem zde byl. Vřele doporučuju.

Autor: Václav Víšek, Vencovy pindy

HLASOVÁNÍ: Rozhodněte, jaká obec na Berounsku má nejkrásnější vánoční strom!