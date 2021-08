Díky skvělé práci Václava Víška a jeho blogu s názvem Vencovy pindy si můžeme porovnat, jak vypadala různá místa města Hořovice v minulosti a před několika lety. Jak se tato místa změnila? Můžete porovnat ve fotogalerii!

Radnice z roku 1905. | Foto: Václav Víšek a Hořovicko na starých pohlednicích

Hořovice s nádherným zámkem jsou stranou turistických cest. Nespravedlivě. Patřily kdysi do Podbrdského kraje, později Berounského, v roce 1850 vznikl okres Hořovice, od roku 1868 byly sídlem politického okresu, do kterého patřil i Beroun, který ovšem zvlášť po druhé světové válce Hořovice „převálcoval“. Určitá řevnivost jistě existovala, ale v roce 1960 bylo město začleněno do okresu Beroun a přestože okresy byly po roce 1990 zrušeny, do Berounska patří.