Závodilo se v kategoriích Muži do 39 let, 40 - 49 let a nad 50 let. Ženy do 34 let a do 44 let. Nejmladší do 7 let, dívky 8 - 9 let, 10 - 11 let, 12 - 13 let a 14 - 15 let. Chlapci 8 - 9 let, 12 - 13 let a 14 - 15 let. Závod převážně lesní cestou se konal od 16.30 do 19.00 hodin. Na děti čekala trasa od 600, 1000 až do1600 metrů. Terén byl zajímavý, ale i náročný, hlavně pro dospělé běžce, na které čekala 6 kilometrová trať. Když pořadatelka Jaroslava Kalátová odstartovala poslední běh dospělých v cca 18 hodin, byla již opravdu tma. Závodníci to neměli lehké, protože měli stále oči oslněné něčí čelovkou a my diváci pozorovali jen v dáli postavy míhající se v šeru. Radost z běhu měli všichni zúčastnění a ti, co stáli na stupních vítězů ještě větší.