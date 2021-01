"Je to nesmírná pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi, které se bez podpory nás ostatních neobejdou. Ujišťujeme, že peníze poputují tam, kde jsou skutečně potřeba,“ říká ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková.

Sbírka Srdce dětem se letos konala již po desáté a probíhala ve všech prodejnách. Během všech jejich ročníků se podařilo pomoci mnoha nemocným dětem. A počet těch, kterým sbírka pomůže, se díky letošnímu výtěžku znovu navýší. I tentokrát se získané finanční prostředky využijí na nákup nejrůznějších zdravotních a kompenzačních pomůcek, které zdravotní pojišťovny hradí jen částečně nebo vůbec, na speciální neurorehabilitace nebo ozdravné pobyty.

„Rok 2020 je na dobré zprávy opravdu skoupý. Koronavirus změnil život vlastně úplně všem a ovlivnil nejen ekonomiku naší země. Ohrozil pocit jistoty každého z nás, v některých probudil strach, obavy z budoucnosti, mnohým přinesl bezesné noci a deprese. I proto jsme v naší organizaci Život dětem s velkými obavami očekávali, jak dopadne už tradiční sbírka Srdce dětem, která již deset let probíhá vždy v první polovině listopadu ve všech prodejnách ve prospěch vážně nemocných dětí. Je to nesmírně potřebná sbírka, protože znamená pomoc pro velké množství rodin, které ji v současnosti potřebují více než jindy,“ říká Maria Křepelková a dodává: „Z celého srdce děkujeme společnosti Lidl za skvělou realizaci této krásné sbírky, všem zaměstnancům za obdivuhodné nasazení v současné těžké době, víme, že to bylo zvláště letos velmi náročné a laskavým zákazníkům za tolik pochopení a štědrosti. Jsme vděčni, že i ve složitém životním období jsme schopni nemyslet pouze na sebe. Za to patří všem to nejupřímnější poděkování a obdiv. Je to krásné poselství a vlastně dobrá zpráva roku 2020.“

Autor: Tomáš Kopečný