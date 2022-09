Králičí hop je vcelku mladý sport se zvířaty, konkrétně s králíky. Vznikl asi před 40ti lety ve Skandinávii. Jedná se o sport, kdy králík skáče přes překážky. Člověk má úlohu vodiče.

Tento sport je rozdělen do několika disciplín: rovinka, parkur, skok vysoký a skok daleký. Dále se rovinka a parkur dělí na třídy, tedy lehkou, střední, těžkou a elitní. Cílem je, aby králík přeskákal všechny překážky v co nejkratším čase a s co nejméně shozenými laťkami tzv. trestnými body.

OBRAZEM: Sýry či největší přístav v Evropě! Podívejte se do Rotterdamu

Snažíme se rozvíjet povědomí o tom, že králík není jen na pekáč, ale že je to zárověň skvělý domácí mazlíček a parťák pro sportovní vyžití. S dětmi se účastníme i celostátní soutěže mladých chovatelů. I letos se naše děti účastnily v oboru pes, králíci a akvaristika. Musíme se pochlubit, že ani letos jsme nepřijeli bez medaile. V oboru pes ve starší kategorii získala naše členka Vanessa Zderadíčková 1.místo, v oboru králík mladší kategorii získala naše členka Hanka Nováková 2.místo a v oboru mladší kategorii akvaristika získala Terezka Štolzová 4.místo. V této celostátní chovatelské soutěži se náš okres Beroun umístil na 5.místě z 22 okresů, což je zatím náš nejlepší výsledek. Náš kroužek Hopící ze Suchomast se účastní chovatelských výstav, dětských dnů či významných akcí s ukázkou Králičího hopu, kde bývá oblíbenou dětskou atrakcí.“

Děkujeme králičím sportovcům, děvčatům i jejich dospělému doprovodu za nezištnou ochotu a laskavost se kterou se podělili o své zkušenosti a za radost, kterou udělali všem zúčastněným klientům Domova V Zahradách ve Zdicích. Přejeme jim i jejich „závodníkům“ hodně štěstí a dalších úspěchů.

Autor: Dana Weissová

RETRO: Proti proudu řeky i času! Vydejte se do minulosti Stradonic a Nižbora