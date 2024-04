/FOTOGALERIE/ Pálení čarodějnic je lidový zvyk spojený s vírou v čarodějnice. Odehrává se sice v noci ze 30. dubna na 1. května, v naší školní družině ZŠ Beroun - Závodí jsme si ale uspořádali čarodějnické odpoledne.

Ve školní družině ZŠ Beroun - Závodí se děti čarodějnickým odpolednem rozloučily s praktikantkami. | Foto: Květa Hrbáčková

Čarodějnické odpoledne v družině bylo zároveň rozloučením s našimi praktikantkami. Proto si i obě strany přály, aby bylo důstojné, abychom měli na co vzpomínat. Toto odpoledne bylo motivováno čarodějnicemi a my jej nazvali „čarodějnické odpoledne ve školní družině“. Scházíme se po školní výuce, každý ve svém oddělení. Děti 2. – 4. oddělení si společně užívají rozlučku i čarodějnické odpoledne. Nejprve si něco málo povídáme o čarodějnicích, jak je kdo slaví a jak si tento čas užívá. Zabrousili jsme i na postavy čarodějnic v pohádkách.

Děti z družiny se za svou práci dočkaly překvapivé odměny, plyšáků a knížek

Praktikantky v odděleních byly v převleku čarodějnic, také děti se v převlecích ukázaly. 2. oddělení se tomuto tématu věnovalo o něco více. Mluvilo se o lektvarech, děti zaujala i některá kouzla, míchání lektvaru a v neposlední řadě i kouzlo s magickým kloboukem, který nám do oddělení přičaroval perníčky. Ty jsme si opět mohli krásně ozdobit. V ostatních odděleních se soutěžilo v čarodějnických disciplínách, někde se i čarodějnice vyráběly. Veverušáci čarodějnice vyráběli, ale byli to perníčky.

Ve druhé části našeho odpoledne u Veverušáků bylo hodnocení praxe od října do dneška. Všichni jsme se shodli na tom, že letošní praxe patřila k těm nejlepším za posledních několik let, i když vždy jsme byli spokojení. Děti pro praktikantky vyrobily přáníčko, složily veršované přání jako vzpomínku na tento rok, ale to nejlepší byla výroba dortů pro praktikantky, ale i pro oddělení. Děvčata to asi nečekala. Ale i ona si pro nás připravila překvapení, každý z nás obdržel krásný diplom za celoroční činnost. Vše se odehrávalo ve slavnostním duchu, odpoledne podmalovávala hudba, světelné efekty a k tomu to nejlepší, co nikdo nečekal. Děvčata si připravila arch papíru, na kterém bylo slovy napsáno: „Svým otiskem prstu přísahám, že na letošní rok opravdu nezapomenu“. Každý z nás si vytvořil otisk svého prstu a přísahal podáním ruky děvčatům. Při tomto loučení nejen dětem, ale i dospělým ukápla slzička. A tak nám skončila letošní praxe. Máme opravdu na co vzpomínat!