Poslední den ve školní družině, besídky v odděleních máme za sebou, dárky rozdány, předvánoční dílny skončily, stromeček pro zvířátka je ozdoben, a co budeme dělat? Plán byl, ale čas mění plány. Nikdo z nás nečekal, jaké nás v posledním dni může čekat překvapení.

Veverušáci po obědě odchází do své družiny, usedají na koberec a paní vychovatelka k nám promlouvá. Mám pro vás překvapení, jsem zvědavá, zda někdo přijde na to, za co jsme tuto krásnou odměnu dostali. Velký balíček položila na koberec a my se snažíme jej otevřít. Jde to jen ztěžka. Co to může být? Po otevření se na nás pousmálo několik knih. Zatím nevíme jaké, ale to netrvá dlouho. Knihy spatřily světlo světa naší družiny. No to je ale paráda. Dostali jsme knihy: Vincent a Bóďa Tajemství Hraničního lesa, Narozen o půlnoci, Harry Potter a princ dvojí krve, Rostliny cestovatelky. Musíme se hned pustit do čtení. Výběr byl jasný. Zimou vonící je kniha Martina Šinkovského – Vincent a Bóďa Tajemství Hraničního lesa. Skřítek Vincent znova potřebuje Bóďovu pomoc! Bóďu a jeho kamarádku Lotku čeká pořádné zimní dobrodružství na sněhu. Vypraví se ke Kralickému Sněžníku, do tajemného Hraničního lesa. Tam totiž zmizely sudy s vzácným borůvkovým vínem i Darek, Vincentův známý. My jsme si vybrali kapitolu druhou Zima bez sněhu.

Toto je skutečnost v našem bydlišti, ve městě Beroun. Musel by to být zázrak přírody, abychom v Berouně měli sníh a k tomu ještě na Vánoce. Proto i tato kniha nás zaujala. Ostatní knihy jsme si prohlédli a až se vrátíme zpět po zimních prázdninách do družiny, budeme číst i ostatní knihy. Dlouho jsme nepřemýšleli a hned jsme věděli, že knihy nám přišly od společnosti Celé Česko, čte dětem, do jejího projektu je mnoho let zapojena i naše školní družina. Přátelé, moc a moc děkujeme za krásný vánoční dárek, který nám opravdu udělal velkou radost. Tak krásné Vánoce s knihou!

Děti dětem

Období adventu je obdobím čekání na Vánoce, na Štědrý den. V této době by si lidé měli být blíž, měli by naslouchat jeden druhému a navzájem si pomáhat. Vánoce v mnoha zemích jsou chápány jako svátky pokoje, rodiny, lásky a lidé je slaví ve svých rodinách. Ovšem ne všichni mají stejnou šanci na takovéto Vánoce. Ne všechny děti mohou dostat tolik dárků, kolik by si přály. A tak děti naší školní družiny se každým rokem zamýšlí, jak by i ony mohly pomoci.

Již několik let má naše školní družina jasno. Každým rokem od počátku Adventu vyhlašujeme sbírku hraček pro děti z azylového domu, který je zařízením oblastního spolku Českého červeného kříže v Berouně. Po dobu dvou až třech týdnů shromažďujeme hračky, které potom odvážíme do azylového domu. Alespoň trochu chceme udělat radost a dobrý skutek pro ty děti, které z různých příčin nemohou mít takové Vánoce, jako my. Vždyť každý z nás má tolik hraček, že si s některými už ani nehraje. Proč by tyto hračky neudělaly radost ostatním? A tak právě dnes 19. 12. jsme hračky odvezli do azylového domu dětem. Ať i ony mají krásné Vánoce a užijí si je.

Autor: Květa Hrbáčková