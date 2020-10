Ještě se nerozjel pořádně podzim a děti školní družiny již dnes přivítaly zimu. Divíte se? A víte proč? Děti se svými vychovatelkami na začátku října zahájily nový školní rok „Bruslařské školy“ na zimním stadionu v Berouně.

Bruslařská škola v Berouně. | Foto: Květa Hrbáčková

A opět se dnes dostáváme k zimnímu období. Odcházíme se svými vychovatelkami na zimní stadion, kde na nás již čekají bruslařští instruktoři a trenéři. Započali jsme první pololetí bruslařských kurzů, které budou probíhat až do března. Všechno jak má být, brusle, helma, sportovní oblečení a rukavice. Toť výbava na led. Brusle uložené v pevné tašce či batohu na zádech. A hurá! Razíme. Krátce po jedné hodině odpoledne už stojíme na ledu. Poučení o bezpečnosti při bruslení a první bruslařské kroky na ledu. Pro někoho jednoduché, pro naše prvňáčky i zkouška odvahy. Rozdělení do skupin a jdeme na výcvik. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Ale my, to jistě zvládneme.