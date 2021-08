Slavnosti Porcinkule zvou na bohatý program. Přijeďte se pobavit do Hořovic

V Hořovicích se v neděli 1. srpna uskuteční druhý ročník obnovené tradice slavností s názvem Porcinkule. Tradice této poutě v Hořovicích se slavila zřejmě od konce 17. století, kdy do kláštera v Hořovicích přišli Františkáni. Pouť se v době socialismu neslavila. Několikrát se jí jednotlivci snažili po revoluci obnovit, ale nedařilo se jim to. Doufáme, že my budeme úspěšnější.

Obnovená slavnost Porcinkule v Hořovicích. | Foto: Marcela Ganna Flídrová