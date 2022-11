O tom, že to byla akce mimořádného celospolečenského významu, svědčí i řada zajímavých hostů. Celou akci moderoval starosta Chodouně Josef Stehlík, který přivítal vzácné hosty a představil jednotlivé řečníky. V úvodu vystoupila europoslankyně a předsedkyně SPOV Veronika Vrecionová, poté o práci na kříži pohovořil jeho autor Dalibor Šebesta. Při práci na kříži se do něj snažil vtělit všechny kříže tohoto světa. Smírčí kříž je vytesán z jednoho bloku pískovce z radotínského lomu o váze 4 tuny. Také korpus Krista není přilepen, ale vytesán z tohoto kvádru. D. Šebesta sdělil přítomným své překvapivé zážitky s ochotou lidí pomoci překonávat všechny potíže spojené s dopravou kvádru, hotového kříže k pozlacení nápisů i samotnou dopravou na Vyšebohy. Jako by působil duch svatý a spojoval lidi v úsilí o zdar díla.