I my ve školní družině míváme společné akce během měsíce března, kdy v jednotlivých odděleních čtou různé knihy, seznamují se se známými spisovateli, ale i tvoří různé ilustrace ke knihám a mnoho dalších aktivit. V letošním roce, již podruhé, si jistě čtou děti alespoň samy doma. V družině zatím žádná akce neproběhne. Vždy za námi docházeli různé osobnosti našeho regionu, předčítali nám z knih, probíhaly besedy nad knihou. U nás nechyběly ani literární soutěže. Vyvrcholením vždy v závěru měsíce bylo Andersenovo odpoledne. Na to jsme se vždy těšili.

V předloňském roce jsme si četly knihy od spisovatelky Jany Brnušákové s názvem Králíček Toby a liška Pampe, ale též Králíček Toby, pes Birk a lesní hrad. S paní Brtnušákovou jsme v loňském roce měli v plánu uskutečnit besedu o knihách a zároveň se dozvědět něco nového o jejím třetím díle této série knih. K společnému setkání nedošlo. A tak jsme si jej naplánovali na letošní březen. Ale ouha, opět nic. Třeba k tomu někdy přeci jenom dojde. S paní spisovatelkou je v kontaktu naše paní vychovatelka.

Sice Březen – měsíc čtenářů již započal a pro nás velké překvapení. Přestože se s paní Brnušákovou nesejdeme, čeká na děti školní družiny krásný dáreček od paní spisovatelky. Kdo by tomu uvěřil. Paní Brnušáková zaslala dětem 3. díl série knih s názvem „Králíček Toby, pes Birk a tajemná jeskyně.“ A aby toho nebylo málo, až se vrátíme zpět do školy a budeme chodit do družiny, přidala ještě její další díla – knihy – „ Královna ze Železné hory“, „Královna a Zlatý rytíř“ a „Soumrak královen“.

Takže až se vrátíme zpět do školních lavic a do družiny, budeme mít o zábavu postaráno. Chtěla bych paní Janě Brnušákové moc a moc poděkovat za krásný dárek k měsíci čtenářů a věřím, že až se situace uklidní, sejdeme se u nás v družině. Moc a moc děkujeme!

A děti, už se těšíte na knihy a četbu? Já ano!

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí