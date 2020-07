Spolek Horovize uspořádá Porcinkule

Pouť s netradičními prodejními stánky regionálních řemeslníků, farmářů a prodejců. To je slavnost Porcinkule, kterou chce spolek Horovize obnovit v Hořovicích. A to v neděli 2. srpna od deváté do patnácté hodiny na Palackého náměstí.

Kostel Nejsvětější Trojice v Hořovicích | Foto: farnosthorovice.cz