Obdivovatelé historie obce Loděnice a jejího okolí založili 13. září 2021 spolek s názvem Loděnice v historii. Vznikl spojením dvou nezávislých subjektů. Loděnické vlastivědy při Klubu volného času v Loděnici a facebookové iniciativy Loděnice a její cesta historií.

Cyklus pokračuje vyprávěním o MUDr. Františkovi Iserlovi, který byl velmi činorodým a obětavým lékařem. Přednáška se uskuteční 20. dubna od 18 hodin v Klubu Loděnice. | Foto: Alena Heinrichová

Za tuto krátkou dobu byla uskutečněna rozsáhlá výstava ke 120 letému výročí udělení titulu „Městys“ a vydána publikace k témuž jubileu. S finanční podporou obce vyšlo druhé vydání výpravné knihy Karla Patáka: Loděnice, obec na zemské stezce.

V posledním půl roce byl zahájen cyklus besed na téma Loděnické osobnosti. Jedenkrát měsíčně besedujeme nad fotografiemi z rodinných alb, matričními zápisy, záznamy v obecních kronikách a dobových tiskovinách a doplňujeme historické údaje vlastními vzpomínkami.

Takto jsme zavzpomínali na naše malíře Karla Patáka a Ladislava Svatoše, ředitele školy Václava Veverku, zahradníka Theodora Honického, lékaře Josefa Vlčka a v poslední besedě i na pana faráře Bohumila Humla. Obzvláště posledně jmenovaná beseda naplnila posluchárnu do posledního místečka. A není se co divit. Duchovního, který působil v obci 40 let mnozí pamatují co by svého oddávajícího nebo křtícího faráře či učitele náboženství. Celé vyprávění ukončil přednášející J. Vlček citátem Marka Tullia Cicerona:“Historie je svědectvím času, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života, zvěstovatelkou dávných dob“. Platí 2000 let.

Cyklus pokračuje vyprávěním o Františkovi Iserlovi, který byl velmi činorodým a obětavým lékařem. Přednáška se uskuteční 20. dubna od 18 hodin v Klubu Loděnice.

Spolek Loděnice v historii podporuje i činnost obecního Musea trati a Ostře sledovaných vlaků, které 1. dubna zahajuje již šestou sezonu. Novinkou zde budou výstavy ze života obce. Ta první se bude věnovat továrnám Josefa Sobotky a otvírá tak cyklus „Významné stavby v obci“. Zájemcům nabízíme komentované prohlídky obce doplněné o pověsti související s některými místy v obci.

O aktivitách spolku se dočtete na stránkách www.lodenicevhistorii.cz, na které všechny srdečně zveme.

Alena Heinrichová