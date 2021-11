Stovka turistů vyrazila na sváteční pochod po okolí Hýskova

Pokud by vše běželo v souladu s tradicí, vyrazili by účastníci sedmého ročníku Turistického pochodu okolím Hýskova do malebné krajiny u řeky Berounky na Nový rok. Takto si museli deset měsíců počkat až na čtvrtek 28. října. Pochod byl v tomto roce součástí seriálu sportovních akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

Z Turistického pochodu okolím Hýskova 2021. | Foto: Michaela Kratochvílová