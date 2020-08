Studenti mohou poslat svůj experiment do stratosféry

Do 15. srpna se mohou studenti z České a Slovenské republiky přihlásit do 17. ročníku soutěže Expedice Mars. V jejím průběhu si zkusí navrhnout experiment pro let stratosférického balónu, finalisty pak čekají exkurze do různých mezinárodních vědeckých a technických institucí. Pět vybraných soutěžících zažije stohodinový simulovaný let na Mars.

